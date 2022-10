Vie privée : iOS 16 laisserait filtrer des données hors du VPN, tout comme Android 13

Horowitz et Mysk affirment que des applications clés continuent de communiquer avec d'autres serveurs en dehors du tunnel crypté, ce qui est préjudiciable à la confidentialité des données qu'elles contiennent. Plans, avec les informations concernant les déplacements, Health, avec les données relatives à la santé, ou encore Wallet, qui contient notamment les billets divers et cartes de crédit, sont concernées.

Au total, cela touche au moins 8 applications, puisque 9To5Mac répertorie aussi l'App Store, Clips, Fichiers, Localiser et Réglages. Et le pire, c'est qu'Apple n'est pas la seule à appliquer cela. Mysk a confirmé à 9To5Mac que Google, avec son système d'exploitation Android, faisait de même. « […] Android communique avec les services Google en dehors d'une connexion VPN active, même si les options "Toujours active" et "Bloquer les connexions sans VPN" sont activées. J'ai utilisé un Google Pixel sous Android 13. »

Tommy Mysk considère ces actions de la part d'Apple et de Google comme étant délibérées, sans que l'on puisse, de fait, savoir officiellement ce que font ces firmes des données collectées. Officieusement, en revanche, la porte est ouverte.