Amazon Brand Detector : une extension capable d'identifier les produits de marque Amazon

Une étude menée par l'association The Markup a révélé dernièrement qu'Amazon plaçait ses produits de manière plus visible sur sa market place, souvent plus haut dans les résultats de recherche, aux dépens de produits similaires ayant parfois fait l'objet de meilleures évaluations.

Pour pallier ce problème, l'extension Web baptisée Amazon Brand Detector de The Markup met en évidence les marques Amazon dans les résultats de recherche sur le site e-commerce. Disponible sur Chrome et Firefox, l'extension en question a été lancée officiellement au cours du Cyber Monday et fonctionne notamment sur Amazon US (Etats-Unis), Amazon UK (Royaume-Uni), Amazon ES (Espagne) et Amazon IT (Italie) mais pas encore sur la version française.