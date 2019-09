Firefox Test Pilot est de retour avec un nouveau VPN

Firefox Private Network, une « extension de navigateur »

Un service payant à terme

Source : Techradar

Ce nouveau service, intitulé, pourrait devenir payant à terme. Il fait partie des services additionnels que le célèbre moteur de recherche essaie de mettre en place.Le programme, qui permettait, jusqu'au début de l'année 2019, de tester des fonctionnalités expérimentales pour le navigateur, a été remis au goût du jour. Signant son grand retour en ce début de semaine aux États-Unis, le programme est accompagné d'une «», annonce l'entreprise.Le réseau privé virtuel de Mozilla inclut(et essentielles pour une connexion sécurisée): la possibilité d'accéder àen étant connecté à un Wi-Fi public, et celle deaux sites web et auxen tout genre.ne précise pas la durée de ce test avant l'arrivée de son service VPN sur le marché, ni si celui-ci sera accessible à certains utilisateurs en dehors des États-Unis. On sait en revanche que, un service notamment spécialiste de la protection de sites web, est partenaire du projet.L'entreprise a déjà montré son intérêt pour les VPN par le passé. En 2018, Mozilla avait lancépour 10 dollars mensuels. L'entreprise cherche de, aussi, il semble que ce nouveau VPN puisse également devenir payant.», indique le communiqué de déploiement de