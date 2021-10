Mozilla bloque des extensions qui empêchaient les utilisateurs de faire leurs mises à jour

Des extensions appelées Bypass et Bypass XM ont été repérées par Firefox comme abusant de leur Proxy API. Elles interceptaient et redirigeaient les requêtes des utilisateurs, et les empêchaient de faire leurs mises à jour du navigateur et d'obtenir les dernières blocklists. D'après BleepingComputer, les extensions avaient probablement pour but de contourner les paywall de certains sites, mais avaient ajouté le domaine de Mozilla dans la liste, ce qui a provoqué le blocage des mises à jour.