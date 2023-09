Faille 0-day : ce n'est pas seulement Chrome qu'il faut mettre à jour de toute urgence, mais tous vos navigateurs !

Le NIST, l'agence gouvernementale américaine en charge des nouvelles technologies, s'est penché sur le sujet et a classé la vulnérabilité comme grave. Et pour cause : alors que l'on pensait que Chrome était le seul être affecté, ce sont finalement plusieurs éditeurs de logiciels et d'applications qui sont concernés. Parmi eux, Mozilla, Microsoft et Brave ont déjà déployé leurs propres correctifs. Pour savoir si vous êtes protégés, il vous suffit de vérifier que vous disposez des versions suivantes :

Google : Chrome version 116.0.5846.187 (Mac/Linux) - version 116.0.5845.187/.188 (Windows) ;

Mozilla : Firefox 117.0.1 - Firefox ESR 102.15.1 - Firefox ESR 115.2.1 - Thunderbird 102.15.1 - Thunderbird 115.2.2 ;

Microsoft : Edge version 116.0.1938.81 ;

Brave version 1.57.64.