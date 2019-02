Fortnite récompense l’utilisation de l’authentification à deux facteurs

Crédits : Epic Games

Sensibiliser à la protection de son compte

encourage l'activation du(authentification à double facteur) depuis le mois d'août dernier en offrant unexclusif aux joueurs qui franchissent le pas. Mais en ce moment, Epic Games vous permet également de récupérerFortnite a beau être free-to-play (du moins son pendant Battle Royale), des informations bancaires peuvent être liées au compte des joueurs qui fréquentent sa boutique d'objet. Aussi, qu'un mastodonte capable de réunir 8,3 millions de joueurs simultanément sur ses serveurs parle ouvertement de sécurité informatique est une excellente manœuvre.La technique de la carotte et du bâton ayant toujours fait ses preuves, Epic Games vous propose non seulement de récupérer l'Boogie Down, mais aussi de récupérer le planeurpour une durée indéterminée.: ce planeur est en réalité un objet à offrir. Il vous faudra donc trouver un autre joueur susceptible de vous en faire cadeau. Notez qu'il s'agit-là d'une bien habile manière de la part d'Epic Games de maximiser le taux d'activation de l'authentification à double facteur sur le compte de ses utilisateurs.