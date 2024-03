Pourquoi et comment installer un VPN sur la Nintendo Switch ?

Second avantage : la possibilité de spoofer sa géolocalisation pour se connecter à des serveurs Switch étrangers, et donc de renouveler ses leagues comme ses adversaires. Un atout de taille quand on est bloqué au même niveau avec les mêmes équipes depuis trop longtemps, et qu’on n’a plus grand espoir d’évoluer dans le jeu et dans les classements. À cette dynamique retrouvée s’ajoute un autre point appréciable : celui d’éviter des surcharges de serveurs, et donc les ralentissements côté Nintendo, en heure de pointe en France – soirs et weekends, à tout hasard.