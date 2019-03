Firefox Send : un système de transfert de fichiers en ligne gratuit, jusqu'à 2,5 Go

Firefox Send s'ouvre aux internautes

Un service accessible dès à présent

est un, qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers simplement et en toute sécurité, et ce, depuis n'importe quel navigateur.Indépendant du navigateur web Mozilla Firefox, le service Firefox Send est en effet, offrant un espace de 1 Go à chacun. Seuls les détenteurs d'unpourront toutefois prétendre à un partage de fichiers allant jusqu'à 2,5 Go, ainsi qu'à des liens actifs jusqu'à sept jours et la possibilité de gérer les fichiers partagés depuis n'importe quel appareil.Firefox Send utilisepour assurer la sécurité des données entre le moment où elles sont partagées et celui où le fichier est ouvert. Il offre également, avec la possibilité par exemple de choisir la date d'expiration du lien du fichier et le nombre de téléchargements.On peut également ajouter un mot de passe optionnel pour bénéficier d'une couche de sécurité supplémentaire.Selon Mozilla, «». Le groupe précise que le service Send sera très bientôt disponible sous forme, en version bêta.Firefox Send se destine donc àdes informations personnelles importantes, des documents privés ou même des fichiers professionnels confidentiels. Le service est, en se rendant directement à cette adresse