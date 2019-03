Le service de stockage Box expose les données de plus de 90 entreprises

Les données confidentielles de grandes sociétés accessibles par une simple URL

Le service deen lignepermet aux clients professionnels de conserver leurs données de manière sécurisée. Les chercheurs de la société experte en cybersécurité Adversis ont repéré que la protection des informations n'est pas aussi performante que ce qu'indique l'entreprise.Les données, parfois confidentielles, deont été accessibles publiquement. Parmi ces sociétés, on retrouve, le réseau de télévision Discovery ou encore le système de réservation de vols Amadeus.Si les informations conservées par Apple sont anecdotiques, celles des autres sociétés contiennent, accessibles librement à quiconque possède le lien pour accéder aux dossiers en ligne.Le problème ne proviendrait pas d'une faille de sécurité ou d'un piratage, mais dede Box. Le système possède plusieurs outils permettant d'autoriser l'accès à des utilisateurs spécifiques ou plus simplementd'accès aux répertoires.Certains des liens avaient été postés par les employés des différentes sociétés jusqu'à être indexés par les moteurs de recherche. Adversis avait repéré le problème et souhaitait contacter une par une les entreprises, mais devant l'ampleur du problème elle a préféré alerter Box directement de ces découvertes.Box confirme que l'option de partage sans protection était activée par défaut, ce qui a conduit ces dizaines d'entreprises à voir leurs donnéessur le web. Le service va revoir très prochainement sa console de gestion et passer par défaut tous les dossiers ajoutés au stockage ende l'entreprise. Seuls les administrateurs pourront ensuite modifier les réglages d'accessibilité.Dans un communiqué publié suite à cette découverte, Box indique également qu'il va proposer plus de: «».