Quand l'illimité devient "trop illimité" : Dropbox dit stop !

« Au fil du temps, nous avons constaté qu'un nombre croissant de clients achetaient des abonnements avancés non pas pour gérer une entreprise ou une organisation, mais plutôt à des fins telles que le minage de crypto et de Chia, la mise en commun de stockage par des individus non liés pour des cas d'utilisation personnelle, ou même des cas de revente de stockage », explique Dropbox.

La société indique également avoir observé des clients qui consommaient souvent des milliers de fois plus de stockage que les véritables clients professionnels. La volonté de la société a toujours été de fournir autant de stockage que nécessaire pour faire fonctionner une entreprise ou une organisation légitime, et non de fournir un stockage illimité pour n'importe quel cas d'utilisation.