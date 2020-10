Dropbox lance son offre Famille à 19,99€/mois

Dropbox Family propose de partager 2 To de stockage entre 6 membres d'une même famille avec un certain nombre d'avantages par rapport à 6 comptes gratuits indépendants. D'une part, pour 6 personnes, le stockage individuel moyen passe donc à plus de 330 Go au lieu des 2 Go proposés gratuitement.

Dropbox Family active en outre certaines fonctionnalités présentes dans le plan Plus, comme la possibilité de mettre des dossiers en mode hors ligne sur les appareils mobiles, d'effacer le contenu d'un smartphone perdu ou volé ou de synchroniser les mots de passe sur plusieurs terminaux. Dropbox Family propose de créer un dossier protégé par un mot de passe et lève la limite des 100 Mo par transfert (jusqu'à 2 Go). Cette souscription offre en outre des capacités de recherche avancées et permet de restaurer des fichiers dans une limite de 30 jours.

La société ajoute une fonctionnalité réservée à cette nouvelle offre : la Family Room. Il s'agit d'un dossier sécurisé accessible à tous permettant de partager plus facilement des documents.

Dropbox Family est facturé mensuellement à 19,99 euros par mois ou à 203,88 euros par an (soit 16,99 euros par mois). A titre de comparaison, Dropbox Plus est à 11,99 euros par mois ou 119,88 euros par an (soit 9,99 euros/mois).