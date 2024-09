Avec pCloud, vous avez le choix entre un abonnement annuel ou un paiement unique pour une utilisation à vie. C'est ce qui fait la différence avec la concurrence, notamment les deux plus gros que sont OneDrive de Microsoft et Google Drive. Ils ont comme point commun de proposer un chiffrement AES 256-bits de niveau militaire et des clés privés en RSA-4096 bits encore plus sécurisées.

Voyez donc pCloud comme un énorme coffre-fort en ligne dont vous seul avez la clé et l'accès au contenu, avec la possibilité d'en faire profiter votre famille et vos proches. C'est d'ailleurs ce que proposent les offres Lifetime actuellement en promotion :

Vous procédez à un paiement unique pour une utilisation à vie de pCloud. De quoi conserver bien à l'abri vos données les plus sensibles, vos photos, films et autres souvenirs que vous ne souhaitez pas voir disparaître.