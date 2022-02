Soldes : baisse de prix massive sur cet excellent SSD Samsung

L'avantage d'opter pour le SSD M2 Samsung 980 est que la vitesse d'exécution, par rapport à un modèle SATA, est six fois supérieure. Ainsi, en écriture le Samsung affiche une vitesse de 3000 Mo/s quand il affiche 3500 Mo/s en écriture. De quoi lancer et exécuter vos programmes à la vitesse de l'éclair.

L'alternative est d'installer le système d'exploitation sur le SSD. Ainsi votre PC va également démarrer beaucoup plus vite que d'habitude. Et pour ne pas avoir à tout réinstaller, vous pouvez cloner votre partition système sur le SSD via un logiciel gratuit fourni avec les SSD. Et si vous le souhaitez il est possible de partitionner ce dernier afin de séparer l'OS de vos programmes, ce qui est très pratique en cas de pépin.