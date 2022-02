Le SSD interne Crucial 1To tombe à un prix jamaix vu pour les Soldes !

L'intérêt d'utiliser un SSD dans un ordinateur ou même une console de jeu est avéré : tout va beaucoup plus vite grâce à cette nouvelle technologie de stockage. Et c'est encore plus vrai avec le P2 de Crucial , un SSD M.2 NVME avec un stockage de 1 To qui s'installe directement sur votre carte mère pour un usage immédiat.

Ce dernier est en promotion à seulement 84,99€ chez Fnac alors qu'il coûte d'habitude 129,99€. En plus de ça vous avez la possibilité de le retirer gratuitement en magasin Fnac ou Darty. Qui plus est dans l'heure qui suit si jamais le produit est disponible dans l'enseigne proche de chez vous.