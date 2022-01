Soldes Amazon : ce SSD compatible PS5 est en promo aujourd'hui !

Les produits WD_Black sont réputés pour leur extrême fiabilité et efficacité. C'est pourquoi leur prix est généralement élevé, mais il s'agit toujours d'une très grande qualité. C'est bien entendu le cas du WD_Black SN850 , un SSD interne compatible aussi bien PC que PS5 qui est actuellement à 199,99€.

Pour l'utiliser c'est très simple : il suffit de le brancher à l'endroit dédié. Sur le PC il va sur la carte mère. Et pour la PS5 il suffit d'enlever les plaques blanches pour trouver son emplacement et ainsi l'installer très facilement. Il sera ensuite reconnu par la console et servira d'extension de stockage. En plus, le heatsink est inclus donc vous n'avez pas à en rajouter un.