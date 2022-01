Amazon fait fondre le prix de ce SSD SanDisk 1To !

Ce SSD a vraiment tout pour plaire, à commencer par sa capacité de stockage de 1 To ! Voilà qui est parfait pour tous vos types de fichiers, car ce sont des dizaines de films, des centaines de vidéos, des milliers de photos et de musiques, que vous pouvez ainsi conserver en tout sérénité dans votre ordinateur une fois ce produit installé. Il a pour dimensions ‎7 x 101 x 70 millimètres.

En plus, ce SSD signé SanDisk turbine à de belles vitesses. Grâce à la technologie nCache 2.0, comptez ainsi jusqu'à 560 Mo/s en lecture, et 530 Mo/s en écriture. Plus encore, ce disque dur est conçu pour encaisser les chocs, même en cas de chute de votre ordinateur, tout en combinant endurance, fiabilité et consommation réduite d'énergie avec la technologie 3D NAND. Une belle somme de qualité, et avec 4,8/5 accordé en moyenne parmi plus de 22 000 avis laissés sur Amazon, vous pouvez d'autant plus y aller les yeux fermés, c'est une valeur sûre.