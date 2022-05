VPN : connaissez-vous cette offre folle que tout le monde s'arrache ?

CyberGhost s'impose comme l'un des leaders du marché des VPN depuis de longues années . Et si le service parvient à se maintenir à un tel niveau, c'est notamment car il est pensé pour être accessible à tous, simple d'utilisation, et pour un grand nombre de personnes. Vous avez ainsi l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones (Android, iOS), tablettes, ou encore ordinateurs (macOS, Linux, Windows), mais aussi Smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV) et consoles de jeu ou encore routeur, avec des extensions pour les navigateurs Chrome et Firefox.

Et si depuis 15 ans, la firme roumaine a acquis une telle notoriété, c'est aussi parce qu'elle est extrêmement respectueuse de ses utilisatrices et de ses utilisateurs. CyberGhost applique une stricte politique de non-journalisation, c'est-à-dire qu'à aucun moment, la firme ne sait ce que vous êtes en train de faire ni n'enregistre des données sur vous. Plus encore, votre connexion VPN emploie le chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, et vous profitez d'un kill switch au cas où vous perdez votre connexion VPN.