Un prix en or pour un SSD interne Crucial M.2 1 To

Les SSD Crucial P2 sont des références en la matière. Même hors promotion ils proposent un excellent rapport qualité/prix, que ce soit pour les versions 500 Go, 1 To ou 2 To. Ici c'est la deuxième qui est concernée puisque la version 1 To est à seulement 84,99€.

Vous pouvez également le retrouver au même prix chez Darty, l'offre est dans les deux enseignes. À vous de voir dans laquelle des deux le produit est éventuellement disponible en rayon pour aller le chercher dans l'heure qui suit votre commande. Et ainsi commencer à l'utiliser après 2/3 tours de tournevis.