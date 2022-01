Ce SSD interne 500Go chute à moins de 50€, juste avant les Soldes !

Si vous souhaitez donner un coup de boost à votre PC légèrement vieillissant, que ce soit un fixe ou un portable : ce SSD peut être une bonne pioche. Il nécessite une compatibilité avec une interface PCI Express sur la carte mère. Il est au format M.2 2280 avec un type de mémoire TCL (Triple-Level Cell).

Sur le papier il affiche une vitesse de lecture maximum 3500 MB/s et une vitesse de lecture de 2000 Mb/s. En plus de ça, ce SSD a une endurance de 800 TB, ce qui lui octroie une durée de vie plutôt conséquente.

Son montage se fait plutôt facilement : il suffit de l'installer sur l'espace dédié sur votre carte mère puis d'allumer votre ordinateur. Ensuite il faut aller dans la gestion des disques afin de le formater et lui allouer une lettre. Avec un espace de 500 Go, il peut être intéressant de transférer le système d'exploitation dessus, via un logiciel de clonage.

Ensuite vous passez ce disque comme partition de démarrage et votre ordinateur se lancera alors beaucoup plus vite qu'avec un HDD. Et tout ça pour une modique somme.