Pour les French Days, Bitdefender casse le prix sur l'antivirus Total Security

Au total, trois abonnements différents sont concernés et chacun apporte son propre contenu. Tous sont valables pendant un an mais le nombre d'appareils couverts par l'antivirus change. Ainsi, pour trois appareils, comptez 29,99€ au lieu de 39,99€ et pour cinq, le tarif est fixé à 39,99€ contre 69,99€ auparavant. La dernière formule, qui s'intitule Internet Security, est à 34,99€ pour trois appareils également.

Nous allons commencer avec celle là qui propose une protection plus avancée (sur Windows), avec notamment une protection micro. Elle comprend également une sécurité pour vos hotspots WiFi. L'abonnement le moins onéreux est tout simplement l'offre basique qui sécurise (uniquement sur Windows) sur les WiFi publics et préserve l'anonymat en ligne. Enfin, le forfait le plus cher met à votre disposition un trafic chiffré illimité et une protection sur tous les supports (Windows, macOS, Android, iOS).

Pour terminer, sachez que vous pourrez souscrire à un VPN Premium pour 29,99€ supplémentaires (au lieu de 39,99€) avec chacune des formules détaillées ci-dessus.