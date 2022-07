VPN : ne laissez pas passer ces offres folles à moins de 3€ par mois !

Dernière offre présentée ce jour dans cette sélection estivale de VPN et non la moins intéressante, cette licence Surfshark bénéficie d'un joli rabais de -82% pour une facture réduite à 2,10€/mois pendant 2 ans + 2 mois. Vous économisez ainsi une somme énorme, bien loin des 10,99€ habituels du tarif standard mensuel. Au total, votre souscription vous sera facturée 54€, à laquelle, comme pour NordVPN, il vous faut ajouter les 20% de TVA en vigueur lors du paiement. Enfin, un service client anglophone vous répond par tchat 24/7, et vous avez jusqu'à 30 jours à compter de la date d'achat pour changer d'avis.

Et l'attrait majeur de Surfshark par rapport à ses concurrents du jour, c'est bien évidemment le nombre illimité d'appareils couverts avec une seule licence ! Ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV, consoles de jeu, routeurs et bien d'autres appareils sont pris en charge, pour vous comme pour vos proches ! En plus, la sécurité est également optimale chez Surfshark. Chiffrement AES 256 bits, authentification multifacteur, protocoles IKeV, OpenVPN et WireGuard, technologie Nexus pour stabiliser et renforcer la sécurité de votre connexion VPN par un réseau de serveurs, ou encore application d'une politique de non-journalisation avec un enregistrement aux Îles Vierges Britanniques sont de la partie.