Très bon prix pour le SSD WD_Black SN850 2 To compatible PS5

L'avantage des SSD est de propose une vitesse en lecture et écriture parmi les plus élevées. Ce modèle par Wester Digital ne manque pas à l'appel et permet 7000 Mo/s en écriture et 5100 Mo/s en lecture. Ainsi, que ce soit sur ordinateur ou console, tous vos jeux et logiciels vont se lancer quasiment instantanément.

Il s'agit d'un SSD M.2 NVMe 2280 avec une technologie PCIe Gen4. Assurez-vous alors d'avoir une carte mère compatible pour l'installer. Pour ce qui est de la PS5 il suffit de détacher l'une des deux faces de la console pour trouver un emplacement protégé par une vis et spécialement dédié à un second SSD.

Le dissipateur thermique intégré sur le WD_Black SN850 lui permet donc de venir s'insérer dans la console et d'être totalement compatible et utilisable par celle-ci. Après un bref formatage vous aurez donc deux espaces SSD et pourrez choisir celui que vous souhaitez utiliser en priorité.