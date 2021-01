Le disque dur Seagate Game Drive 4 To pour Xbox (compatible Series X | S) à moins de 100€ 🔥

Conçu pour les consoles Xbox One, le Seagate Game Drive (référence STEA4000407) est équipé d'une interface USB 3.0. Il affiche des dimensions de 11,7 x 8 x 2,1 cm et a un poids de 240 grammes.



Avec ce disque dur externe, il sera possible de stocker plus de 100 jeux Xbox One. Cette édition spéciale du Xbox Game Drive inclut un abonnement de deux mois au Xbox Game Pass. Ce service d'abonnement permet au joueur peut profiter de plus de 100 jeux Xbox avec un catalogue qui est régulièrement mis à jour.