Sécurisez votre maison avec le kit d'alarme Xiaomi Mi Smart Set à moins de 60€

Xiaomi : son kit d'alarme connectée en promo sur Amazon

Un foyer plus sécurisé

Il faudra donc se rendre sur le site français du géant Amazon pour se procurer le kit d'alarme connectée de Xiaomi en promotion. Alors que son prix de vente conseillé est de 79,99 euros, le MI Smart Sensor Set voit son tarif baisser à 59,99 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros de la part du site marchand.À l'heure où l'on écrit cet article, il ne reste plus que quelques stocks mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Il est donc conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter !Pour la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile. Il faut compter en moyenne 3 jours pour réceptionner le kit d'alarme. Si ce mode de livraison standard ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime qui est gratuit pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez ainsi la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Ce kit destiné à la domotique comprend 1 hub de contrôle, 2 détecteurs de mouvement, 2 détecteurs d'ouverture et 1 interrupteur Switch Wifi.Le hub vous permet de contrôler vos différents appareils connectés et d'établir des règles et des scénarios pour mettre en place diverses actions.De son côté, le Mi Motion Sensor utilise la détection infrarouge et peut être programmé pour déclencher une série d'actions. Il peut aussi être placé n'importe où et s'utilise comme alarme pour vous prévenir en cas d'intrusion.Enfin, l'interrupteur s'utilise n'importe où dans votre foyer qui devient encore plus sécurisé et contrôle surtout vos appareils connectés.