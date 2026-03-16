C'est un rabais de -20 %. qui vous est concédé par Google pour vos 6 premiers mois de souscription.

Ainsi, au lieu de 13,60 €/mois, Google Workspace vous est proposé à seulement 10,88 €/mois, et par utilisateur. Vous obtenez donc, notamment, 2 To de stockage cloud dans Google Drive grâce à l'édition Business Standard de votre abonnement.

Cerise sur le gâteau, vous profitez d'une économie concrète de 16,32 € pour ces 6 premiers mois d'abonnement. Ensuite, libre à vous de conserver votre suite Google Workspace Business Standard au tarif de 13,60€/mois.