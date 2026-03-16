Les 15Go inclus dans la version gratuite des services de Google peuvent vous dépanner ponctuellement. Mais dans le cadre de l'usage d'une suite professionnelle telle que Google Workspace, l'espace peut vite devenir étroit.
Heureusement, vous pouvez profiter en ce moment de la solution Business Standard de Google Workspace, vous permettant d'obtenir, notamment 2To de stockage cloud.
Vous en finissez donc avec les rappels selon lesquels votre espace de stockage en ligne est saturé. Et en ce moment, grâce au code promo disponible chez Clubic, vous pouvez, en plus, obtenir une réduction sur cette édition Business Standard de Google Workspace.
C'est un rabais de -20 %. qui vous est concédé par Google pour vos 6 premiers mois de souscription.
Ainsi, au lieu de 13,60 €/mois, Google Workspace vous est proposé à seulement 10,88 €/mois, et par utilisateur. Vous obtenez donc, notamment, 2 To de stockage cloud dans Google Drive grâce à l'édition Business Standard de votre abonnement.
Cerise sur le gâteau, vous profitez d'une économie concrète de 16,32 € pour ces 6 premiers mois d'abonnement. Ensuite, libre à vous de conserver votre suite Google Workspace Business Standard au tarif de 13,60€/mois.
Les points forts de Google Workspace :
- 2To de stockage en ligne dans Google Drive
- Gemini AI pour vous accompagner
- Version professionnelle de Gmail
Un vaste espace de stockage en ligne à votre service
Quoi de plus embarrassant qu'un espace de stockage cloud qui arrive à saturation ? Pour conserver notamment quelques mails du côté de votre adresse personnelle, ou encore divers fichiers légers sur Google Drive, la version gratuite de ces services est déjà un premier point positif.
Pour autant, qui plus est dans le cadre d'une activité professionnelle, vous recevez rapidement des mails plus volumineux, du fait des en-têtes et autres signatures, ou encore, davantage de pièces jointes.
Grâce à l'édition Business Standard de Google Workspace, passez, entre autres, des 15Go de la version gratuite, à 2To de stockage cloud.
De nombreux formats sont pris en charge, sans limite de taille. Vous pouvez ainsi gagner en sérénité, et surtout, disposer, par une simple connexion à votre suite professionnelle Google Workspace, de vos fichiers.
Le tout, en toute sécurité, grâce à l'authentification multifacteur (2FA) et le chiffrement de votre compte avec l'algorithme AES-256 bits.
Avec 2To, c'est un coffre-fort particulièrement vaste qui s'offre à vous, et vous permettra d'œuvrer pour les années à venir sans avoir à opérer au traditionnel tri annuel.
Des essentiels à Gemini AI, Google Workspace est une suite complète
Une autre bonne nouvelle, est que le stockage en ligne de 2To n'est pas le seul atout de Google Workspace. Les logiciels que sont Docs, Sheets ou encore Slides ont reçu de nombreuses améliorations ces dernières années.
Ils sont toujours aussi intuitifs, respectent la mise en page source de vos documents, et jouissent également d'une dimension collaborative optimisée pour faciliter le travail, même à distance.
L'un des autres atouts de votre suite Google Workspace, c'est bien sûr l'aide que peut vous fournir Gemini AI. Avec votre assistant au quotidien, l'intelligence artificielle devient un vrai atout, que ce soit pour générer, vérifier, ou tout bonnement vous aider.
Gemini AI se fera, par exemple, un plaisir de générer une image, à partir de votre prompt, permettant d'illustrer votre prochain rapport d'activité, tout en étant totalement libre de droits.
Notez également la présence de NotebookLM, un compagnon de réflexion efficace pour préparer vos prochaines prises de parole et autres rédactions.
Enfin, la version professionnelle de Gmail fait également la différence. Vous pouvez profiter d'en-têtes préenregistrés, d'une signature intégrée, le tout, avec une organisation toujours aussi efficace du côté du rangement grâce aux libellés.
En bref, Google Workspace, qui fait l'objet d'un avis indépendant réalisé par Clubic, est une suite très pratique au quotidien dans un environnement professionnel.
Et avec 2To inclus dans votre abonnement à la version Business Standard, le stockage des fichiers, qui est parfois plus ou moins pratique du côté du client de messagerie, est réglé.
Google Workspace multiplie les applications de gestion et de productivité pour venir en aide aux entreprises, de la plus petite à la plus grande. Complète et bien pensée, cette suite bureautique aurait tout à gagner à proposer une version logicielle pour faire de l'ombre à Microsoft 365.
- Applications gratuites et disponibles sur mobile
- Fonctionnalités de partage et de collaboration
- Création d'adresses mail personnalisées
- Absence d'applications desktop
- Ergonomie du service de visio