Le SSD est la nouvelle norme dans toutes les machines, que ce soient les PC fixes, portables et même les consoles de jeu. Il n'y a quasiment que des avantages à ces espaces de stockage : ils sont plus petits et légers, donc prennent moins de place, ils offrent des débits de lecture et d'écriture supérieurs de beaucoup aux disques durs classiques. Et surtout, comme ils sont dans le paysage depuis un petit moment maintenant, leur prix est à la baisse, en témoigne le Crucial P3 présenté ici, qui plus est dans sa version 2 To.