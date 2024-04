Bon plan VPN : cette offre à -85% vaut vraiment le détour

Comme Sufshark vous propose 3200 serveurs dans 100 pays différents, vous pouvez choisir d'affiner votre géolocalisation de substitution. Surfshark inclut aussi, à toutes fins utiles, un anti-traqueur et un bloqueur de pubs. L'objectif principal demeure de renforcer votre quiétude en ligne et votre anonymat. Votre connexion VPN, établie à l'aide de l'un des protocoles disponibles (IKEv2, OpenVPN ou WireGuard), constitue un tunnel dans lequel transitent vos informations de navigation, hors de portée de tiers. Ces informations sont en plus chiffrées avec l'algorithme AES et des clefs de 256 bits.

Ainsi, même si ces données venaient à être interceptées, elles seraient très difficilement déchiffrables. Voilà donc une bonne nouvelle supplémentaire, sachant que Surfshark, de son côté, applique une ferme politique de non-journalisation de vos activités lorsque vous êtes connecté à l'un de ses serveurs. Au besoin, sachez qu'un avis indépendant de Clubic sur cette solution VPN est à votre disposition.