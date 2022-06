J-1 avant les soldes ! Choisissez la solution antivirus Bitdefender à prix déjà mini !

Passons maintenant aux détails de cette solution Total Security 2022. En effet, vous disposez tout d'abord d'une protection antivirus contre les menaces les plus courantes, telles que les rançongiciels, les chevaux de Troie ou encore le phishing. Bitdefender ajoute également un pare-feu anti-intrusion pour votre réseau, un anti-spam, ainsi que des protections spécifiques pour votre micro, votre webcam, mais aussi vos transactions bancaires. Autant dire qu'en cette période de Soldes d'été vraiment très propice aux achats, on est jamais trop prudent, car un seul site mal sécurisé peut mettre vos données bancaires en péril, alors, ne prenez aucun risque avec Total Security 2022.

Et ce n'est pas tout, car pour accroitre votre confidentialité en ligne, un VPN d'une capacité de 200 Mo/jour/appareil, soit 1Go de navigation pris en charge chaque jour, est compris. Pour une confidentialité accrue en vue de vos achats estivaux, c'est tout simplement le top, car vous faites fi des traqueurs en ligne, vous vous évitez de potentielles fuites et vous le faites à une vitesse optimale ! Grâce à la technologie Photon et 3 modes (Film, Jeu, Travail), Bitdefender s'adapte à votre activité. Autant dire que pour visionner vos programmes favoris en streaming, on fait difficilement mieux.