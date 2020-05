Cartes bancaires : le paiement sans contact est désormais plafonné à 50 €

Un nouveau geste barrière

Dans les jours à venir pour Orange Bank et BNP Paribas

Source : Nouvel Obs

Le Groupement des cartes bancaires (GIE CB) assure que 90 % des cartes sont prêtes pour ce nouveau dispositif depuis ce lundi 11 mai. Certains usagers, comme les clients Orange Bank , devront toutefois patienter quelques jours, voire quelques semaines.Depuis ce lundi 11 mai 2020, le plafond de paiement sans contact est donc rehaussé passant de 30 à 50 euros. Une mesure souhaitée par l'État et prise en concertation avec les banques et les commerçants. Elle est en effet supposée devenir une partie intégrante des gestes barrières à automatiser dans la lutte contre la propagation du COVID-19.Ce mode de paiement devra ainsi être préféré au paiement par espèce ou à l'utilisation classique de la carte, en tapant son code sur un clavier, autant que faire se peut. À noter que depuis le début du confinement, les retraits en distributeur de billets ont d'ailleurs chuté de 50 %.Le Groupement des cartes bancaires a assuré, le 7 mai dernier, que 90 % des cartes seraient prêtes pour ce nouveau plafond le lundi 11 mai. Le groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d'Épargne), la Société générale, le Crédit Agricole, le Crédit du Nord, LCL, Fortuneo, Boursorama, ING, Axa Banque, Crédit mutuel ou la néo-banque Révolut ont confirmé avoir fait le nécessaire. La Banque postale verse en sus une prime de deux centimes à l'Institut Pasteur pour chaque transaction dépassant les 30 euros.Chez Orange Bank, il faudra toutefois attendre ce mercredi 13 mai pour profiter de la mesure. La BNP Paribas a indiqué que «» à compter du 11 mai et s'étalera jusqu'à la fin du mois. N26 a aussi indiqué qu'il faudra quelques jours, voire plusieurs semaines, pour que le plafond soit rehaussé sur toutes ses cartes bancaires.Et si l'écrasante majorité des cartes bancaires seront mises à jour de manière automatique, certaines devront toutefois faire l'objet d'une manipulation en ligne de la part des usagers. Ces derniers seront prévenus par leur banque, au cas par cas. La Société Générale indique par exemple qu'il faudra faire un retrait au distributeur ou un paiement avec code pour activer la mise à jour.