L'application de sauvegarde de données Datally abandonnée par Google

Retirée sans révérence

Source : The Next Web

L'application lancée en 2017 a tout simplement disparu du Play Store Durant ses deux années de service,aura servi à sauvegarder les données mobiles de ses utilisateurs, ainsi qu'à trouver des points d'accès Wi-Fi publics. Désormais, l'application est introuvable sur le catalogue, et le support de Google comporte la mention : «». Pour les personnes disposant déjà de l'application, le service est toujours disponible, mais avertit ne pas être compatible avec Android 10.À l'origine, Datally était accessible à tous les smartphones fonctionnant sous Android Lollipop ou une version ultérieure.Google lance régulièrement de nouvelles applications sur son Play Store, et il en retire de même. En règle générale, le retrait d'une application signifie que celle-ci était trop peu utilisée, mais on ignore s'il en a été ainsi pour Datally. La fin de cette application s'est faite de manière beaucoup plus discrète que celle d'autres services plus connus de Google.À titre d'exemple, la fin du service de messagerie Google Hangouts en octobre (en tout cas de sa forme connue) a été confirmée dès le mois de janvier suite à des rumeurs