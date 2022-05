Pour contrer les menaces en ligne il vous faut cet antivirus !

Cette suite possède tout simplement le meilleur rapport qualité/prix au sein de la gamme d'antivirus Norton ! Il faut dire qu'un si petit prix pour équiper simultanément 5 appareils, qu'il s'agisse d'ordinateurs (macOS, Windows), smartphones (Android, iOS) et autres tablettes, c'est une aubaine. Avec Norton 360 Deluxe, détectez et éliminer les logiciels espions, rançongiciels et tout autre type de virus, mettez au tapis les pirates du Web et le phishing, et naviguez sereinement sur le Web.

De plus, si une menace devient trop délicate à éliminer, faites appel à un technicien Norton et activez la Promesse 100% contre les virus. Ainsi, Norton prend le relais tant que le malware n'a pas été supprimé. Ajoutez à cela SecureVPN, une solution de confidentialité performante pour notamment bénéficier d'une adresse IP de substitution et d'une géolocalisation facile pour mieux disparaitre en ligne. Les amateurs de streaming seront convaincus par un accès facilité à leurs plateformes favorites, tandis que les traqueurs en ligne ne sont plus qu'un mauvais souvenir.