Bon plan antivirus : TOP 3 des offres incontournables signées Norton

Le stockage cloud sécurisé passe à 75 Go et Norton 360 Premium propose les mêmes avantages et les mêmes services que les autres produits de la marque. La solution vous aidant à vous protéger des virus et des logiciels malveillants est mise à jour très régulièrement pour intégrer les menaces les plus récentes présentes sur le web. On peut noter aussi, en plus du contrôle parental évidemment inclus, la présence d'un mode École, qui se propose de créer un environnement de travail sécurisé lorsque vos enfants suivent leurs cours à distance et leur éviter les distractions tout en éloignant les menaces présentes sur le web.