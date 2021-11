L'antivirus Bitdefender fête ses 20 ans avec des promos immanquables, comment en profiter ?

Trois offres aux tarifs adaptés à tous les budgets avec des fonctionnalités allant des essentiels à des fonctions plus poussées s'offrent à vous. La première, Bitdefender Antivirus Plus, vous permet de protéger 3 ordinateurs sous Windows avec une seule licence. De quoi naviguer sereinement pour toute la famille et ne plus craindre les ransomwares, les spywares, les virus et autres tentatives de phishing. Vous bénéficiez également d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe mais aussi un anti-trackeur, entre autres.

La deuxième, Bitdefender Internet Security, permet également de protéger 3 appareils, toujours sous Windows, et offre, en plus des services énumérés ci-dessus (non exhaustivement) un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion ou encore un contrôle parental.