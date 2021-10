Wix permet désormais de créer un site web qui accepte les paiements en crypto

Les stablecoins, actifs numériques qui bénéficient d’une volatilité plus stable, seront également représentés. On cite déjà le BUSD (Binance Coin), le USDC (Ethereum), le DAI, l'USPD, le GUSD et le USDC. Rappelons que ces six valeurs s’alignent à peu près sur le prix du dollar et de l’euro, et qu’elles ont moins de chance de monter ou de descendre en flèche.