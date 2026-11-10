Si cet incident attire l'attention, c'est aussi en raison du poids pris par Pennylane dans la facturation électronique depuis le 1er septembre 2026. Cette première étape de la réforme impose à toutes les entreprises, assujetties à la TVA ou non, de pouvoir recevoir des factures électroniques, tandis que les grandes entreprises et les ETI doivent également en émettre.



Selon le baromètre Connect-Compta de Chift, Pennylane occupait au 2 novembre la première place du classement avec 1,07 million d'entreprises raccordées au réseau Peppol, loin devant ses concurrents.