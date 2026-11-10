Pennylane connaît des difficultés ce mardi 10 novembre. L'éditeur français, en tête des raccordements au réseau Peppol avec plus d'un million d'entreprises référencées, reconnaît des problèmes de stabilité sur son application web. Ses équipes enquêtent sur l'origine de l'incident.
La matinée ne se déroule pas tout à fait comme prévu pour Pennylane. À 9 h 39, l'éditeur de logiciels comptables a publié une alerte signalant des dysfonctionnements sur son application. Les utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs pendant l'utilisation du service, sans que l'on sache encore combien d'entre eux sont touchés ni quelles fonctionnalités sont précisément affectées.
Des erreurs sur l'application web, mais pas de panne générale annoncée
Sur sa page de statut, Pennylane évoque des problèmes de stabilité et indique que ses équipes techniques enquêtent sur l'incident. À l'heure où nous écrivons ces lignes, celui-ci reste classé « en cours d'investigation ».
L'application web, accessible à l'adresse app.pennylane.com, affiche des performances dégradées. En revanche, l'API, l'application mobile, le site vitrine, le centre d'aide et le support client sont toujours signalés comme opérationnels.
L'éditeur n'a communiqué ni sur la cause du dysfonctionnement ni sur une éventuelle heure de rétablissement. Rien ne permet non plus, à ce stade, d'affirmer que les échanges de factures électroniques entre plateformes agréées sont affectés.
Un acteur devenu central depuis la réforme
Si cet incident attire l'attention, c'est aussi en raison du poids pris par Pennylane dans la facturation électronique depuis le 1er septembre 2026. Cette première étape de la réforme impose à toutes les entreprises, assujetties à la TVA ou non, de pouvoir recevoir des factures électroniques, tandis que les grandes entreprises et les ETI doivent également en émettre.
Selon le baromètre Connect-Compta de Chift, Pennylane occupait au 2 novembre la première place du classement avec 1,07 million d'entreprises raccordées au réseau Peppol, loin devant ses concurrents.
Ce chiffre mesure toutefois les entreprises référencées pour recevoir des factures, pas le nombre de clients actifs de Pennylane. Il ne signifie évidemment pas qu'un million d'entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés.
Les dysfonctionnements de ce mardi sont par ailleurs distincts des problèmes d'interopérabilité entre plateformes agréées que nous évoquions récemment. Pour les professionnels confrontés aux erreurs de l'application, la question est désormais de savoir quelles opérations sont réellement perturbées et quand elles pourront reprendre normalement.