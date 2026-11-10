À l’heure actuelle, en se rendant sur le site e-commerçant chinois, le JavaScript collina.js (en version 1.140.1) est toujours chargé. En revanche, sur une session Chrome 156 propre, avec 14 interfaces audio surveillées dès le chargement, aucun appel n’a été enregistré en près de six minutes, et fireyejs.js n’est pas apparu.

Il est possible de bloquer ces deux scripts avec deux règles ajoutées à l’extension uBlock Origin. Elles ne ciblent que ces scripts, et seulement quand AliExpress les demande. En revanche, cela peut provoquer des CAPTCHA, ou des soucis à la connexion et au paiement. Brave, lui, modifie légèrement certaines informations envoyées aux sites (le “farbling”) : elles changent d’un site à l’autre et à chaque session, ce qui rend le suivi plus difficile. De son côté, Firefox bloque des scripts connus, et son mode strict ajoute des défenses.