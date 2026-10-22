Concrètement, on ouvre un PDF dans Edge, puis on choisit certaines de ses pages. On peut les extraire pour les isoler dans un nouveau document, les supprimer, les faire pivoter ou modifier leur ordre. Le résultat est ensuite enregistré dans un nouveau fichier PDF. On peut aussi fusionner le document ouvert avec d’autres PDF, ouverts dans des onglets d’Edge ou stockés sur l’appareil, pour n’en faire qu’un seul. Ces opérations sont déjà possibles avec un outil tiers comme Adobe Acrobat par exemple, ou avec une extension du navigateur. Certaines extensions pourraient donc perdre leur utilité.