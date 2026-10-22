Microsoft prépare de nouveaux outils pour le lecteur PDF du navigateur Edge. Il sera possible d’extraire, de supprimer, de faire pivoter ou de réordonner des pages, et de fusionner plusieurs fichiers, le tout sur l’appareil. Le déploiement est prévu en janvier 2027.
Le lecteur PDF intégré à Edge permet déjà d’annoter un document, de le traduire, de se le faire lire à voix haute ou de le confier à Copilot. À l’heure actuelle, pour réorganiser ou assembler des pages, il faut en revanche passer par un autre outil.
Réorganiser et fusionner ses PDF, sans rien envoyer sur le cloud
Ce prochain ensemble de mises à jour apparaît depuis quelques jours sur la feuille de route de Microsoft (identifiant 577186). Il est classé « en développement » et doit commencer à se déployer en janvier 2027, en disponibilité générale, partout dans le monde. Cela signifie donc que ces options ne seront pas, par exemple, réservées aux clients professionnels de Microsoft.
Concrètement, on ouvre un PDF dans Edge, puis on choisit certaines de ses pages. On peut les extraire pour les isoler dans un nouveau document, les supprimer, les faire pivoter ou modifier leur ordre. Le résultat est ensuite enregistré dans un nouveau fichier PDF. On peut aussi fusionner le document ouvert avec d’autres PDF, ouverts dans des onglets d’Edge ou stockés sur l’appareil, pour n’en faire qu’un seul. Ces opérations sont déjà possibles avec un outil tiers comme Adobe Acrobat par exemple, ou avec une extension du navigateur. Certaines extensions pourraient donc perdre leur utilité.
Microsoft indique que les fichiers sont traités sur l’appareil et que les originaux ne sont pas modifiés. Autrement dit, c’est le navigateur qui fait le travail sur l’ordinateur, sans envoyer vos documents vers un serveur, et vous récupérez un nouveau fichier en gardant l’original intact. Dans les entreprises, les administrateurs pourront gérer la fonction grâce à l’option PdfOrganizeAndMergeEnabled. Il s’agit d’un réglage que le service informatique déploie sur les navigateurs de l’ensemble des postes.
Rappelons que Microsoft a récemment annoncé un prototype de mises à jour appliquées en arrière-plan sur Edge, sans redémarrage ni perte des onglets ouverts. L’éditeur n’a toutefois pas précisé quand il arrivera dans une version publique. Reste à savoir si ces nouvelles options ne viendront pas trop surcharger la barre d’outils
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
- Très bonnes performances