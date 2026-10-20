Il y aussi les "Security Update Alerts" qui visent les organisations. L'administrateur fixe un seuil de gravité dans le tableau de bord de surveillance du service de gestion d'Edge. Il reçoit une alerte, sur le tableau de bord et par e-mail, quand une version corrige une faille de ce niveau ou d'un niveau supérieur. Les versions qui corrigent une faille zero-day sont aussi signalées. Le tableau indique les CVE corrigées et le nombre d'appareils Windows gérés à mettre à jour. L'administrateur peut ensuite demander un redémarrage ou programmer des redémarrages automatiques à l'inactivité. L'outil est disponible sans licence supplémentaire. Microsoft n'a pas dit si, ni quand, la mise à jour sans redémarrage arrivera dans une version publique.

Quoi qu'il on espère que les autres éditeurs de navigateurs s'inspireront de ces travaux plutôt bienvenus.