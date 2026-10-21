Au-delà du spam, il vaut donc mieux faire usage d'un service de messagerie capable de générer des alias afin d'avoir une adresse différente pour chacun des services utilisé. Une telle option est notamment disponible chez Simple Login (Proton), Addy.io, Firefox Relay ou DuckDuckGo Email Protection. Les abonnés à iCloud+ disposent aussi de Hide My Email.

Ces outils génèrent une adresse unique et aléatoire pour chaque site, tout en continuant à transférer les messages vers votre boîte. Comme aucune adresse n'est partagée entre deux sites, il n'y a donc rien à recouper.