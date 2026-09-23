Ça ne doit rien dire à la Génération Z, mais avant Google, même avant Yahoo !, les Français pouvaient faire des recherches sur internet avec le moteur Lycos.fr, reconnaissable à son logo prenant la forme d'un labrador retriever noir. Une page qui vient d'être rachetée sur en vente aux enchères sur la plateforme WebExpire, pour 35 000 euros.

Tout de suite après, le nouvel acquéreur a mis en ligne une nouvelle page. Celle-ci offre la possibilité de créer une page à son nom (sous la forme lycos.fr/votrenom) simplement en intégrant une adresse email. Le portail promet par ailleurs d'offrir un service d'agrégateur de médias, alors qu'un moteur de recherche Lyos sera aussi disponible.