C'est un nom que tous ceux qui surfaient sur internet au début des années 2000 connaissent. Lycos.fr est de retour, avec une nouvelle formule à la clé !
La nostalgie, ça marche en général très bien. Et pour ce qui est d'internet, il y a quelques noms qui réveillent des souvenirs chez ceux qui étaient ados sur le web au début des années 2000. Caramail pour le chat, eMule, LimeWire ou Kazaa pour le téléchargement en peer to peer, et pour la recherche en ligne… Lycos ! Un nom iconique, qui fait un retour inattendu aujourd'hui !
Lycos.fr racheté pour 35 000 € et directement remis en ligne dans un nouveau format
Ça ne doit rien dire à la Génération Z, mais avant Google, même avant Yahoo !, les Français pouvaient faire des recherches sur internet avec le moteur Lycos.fr, reconnaissable à son logo prenant la forme d'un labrador retriever noir. Une page qui vient d'être rachetée sur en vente aux enchères sur la plateforme WebExpire, pour 35 000 euros.
Tout de suite après, le nouvel acquéreur a mis en ligne une nouvelle page. Celle-ci offre la possibilité de créer une page à son nom (sous la forme lycos.fr/votrenom) simplement en intégrant une adresse email. Le portail promet par ailleurs d'offrir un service d'agrégateur de médias, alors qu'un moteur de recherche Lyos sera aussi disponible.
Des milliers d'inscriptions déjà enregistrées par le nouvel acquéreur
Et quand on vous disait que la nostalgie, ça marche bien, même si le retour de Lycos n'a guère qu'une journée, les inscriptions ont déjà explosé. « On a récupéré le domaine hier, on n’a encore rien annoncé, et il y a déjà des milliers d'inscriptions. On n’avait pas prévu que ça aille aussi vite, ce sont les gens qui ont décidé pour nous, et ça confirme que ce nom réveille quelque chose de bien réel » a ainsi explosé à nos confrères de Next Benjamin Romei, fondateur de la société ADN Contents, qui a acquis le nom de domaine.
Et les ambitions semblent être au rendez-vous pour cette entreprise, qui souhaite tout simplement « refaire de Lycos une porte d'entrée simple du web français ». Reste à savoir si, au-delà de ce petit shoot de dopamine pour les millenials, la plateforme réussira à prouver son utilité dans un marché extrêmement concurrentiel.