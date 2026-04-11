Amazon Luna ne vend plus de jeux à l'unité, coupe les abonnements Ubisoft+ et Jackbox, et supprime la possibilité de streamer sa bibliothèque personnelle. Les utilisateurs ont jusqu'au 10 juin pour jouer à leurs titres achetés via la plateforme.
Attention, la transition est serrée. Depuis ce 10 avril, Amazon Luna ne propose plus d'achats de jeux à l'unité, ni d'abonnements tiers, ni l'accès aux boutiques EA, Ubisoft et GOG intégrées à la plateforme. Comme le géant des GAFAM l'explique sur son site, les abonnés qui avaient acheté des jeux directement sur Luna, ont jusqu'au 10 juin 2026 pour y jouer via le service. 2026. Le tout sans annonce de remboursement, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Bring Your Own Library disparaît, GeForce Now reste seul sur ce terrain
Parmi les fonctionnalités supprimées, le Bring Your Own Library (BYOL) touche les utilisateurs les plus investis. Grâce à lui, les abonnés pouvaient streamer des jeux achetés sur EA, GOG ou Ubisoft directement depuis Luna, sans repasser à la caisse. C'était le seul point commun avec GeForce Now, où l'on joue à sa bibliothèque existante plutôt qu'à un catalogue imposé. Après le 3 juin 2026, ces titres resteront accessibles uniquement depuis leurs launchers d'origine, EA App, GOG Galaxy ou Ubisoft Connect, mais plus via Luna.
Pour les abonnements Ubisoft+ et Jackbox souscrits via Luna, le renouvellement s'effectuera une dernière fois au terme du cycle de facturation en cours, puis l'annulation interviendra automatiquement.
Ceux qui veulent maintenir leur Ubisoft+ devront le souscrire directement chez Ubisoft. Les abonnements Ubisoft+ contractés directement auprès d'Ubisoft continueront à fonctionner sur Luna jusqu'au 10 juin.
Dans sa grande mansuétude, sur les sauvegardes, Amazon laisse une fenêtre de 90 jours après le 10 juin pour les télécharger, soit jusqu'au 8 septembre 2026, tout en précisant qu'il ne peut en garantir la compatibilité avec d'autres plateformes. Quiconque a accumulé des dizaines d'heures sur un jeu via Luna aurait intérêt à tester ses fichiers de sauvegarde plutôt fissa.
Luna Premium hérite du modèle qui a coulé Stadia
Luna se retrouve désormais avec deux options : un accès à une sélection de jeux inclus dans Amazon Prime, et un abonnement Luna Premium à 9,99 dollars par mois, soit environ 8,50 euros donnant accès à un catalogue rotatif. La formule ressemble trait pour trait au modèle Stadia Pro que Google avait adopté avant la fermeture du service en 2023 : pas de propriété, pas de BYOL, un catalogue géré unilatéralement par la plateforme.
Au moment de l'annonce, Luna Premium propose 155 jeux, dont une majorité de sorties de catalogue, avec quelques exceptions récentes comme EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy ou Indiana Jones and the Great Circle. Amazon explique avoir pris cette décision après des retours utilisateurs et préfère vouloir offrir « un accès facile à de bons jeux, davantage d'expériences sociales, et un flux régulier de nouveaux contenus ».
Luna avait déjà été relancé en octobre 2025 avec un recentrage sur les jeux de soirée et les parties multijoueurs pilotables depuis un smartphone. On filait sans le savoir tout droit vers la suppression des boutiques tierces. Mais elle prive simultanément une partie des abonnés de la seule raison pour laquelle ils utilisaient le service.
Amazon a confirmé que les achats effectués via Luna sont définitifs et non remboursables, au motif que l'accès aux jeux perdure sur les plateformes tierces liées au compte.