Parmi les fonctionnalités supprimées, le Bring Your Own Library (BYOL) touche les utilisateurs les plus investis. Grâce à lui, les abonnés pouvaient streamer des jeux achetés sur EA, GOG ou Ubisoft directement depuis Luna, sans repasser à la caisse. C'était le seul point commun avec GeForce Now, où l'on joue à sa bibliothèque existante plutôt qu'à un catalogue imposé. Après le 3 juin 2026, ces titres resteront accessibles uniquement depuis leurs launchers d'origine, EA App, GOG Galaxy ou Ubisoft Connect, mais plus via Luna.

Pour les abonnements Ubisoft+ et Jackbox souscrits via Luna, le renouvellement s'effectuera une dernière fois au terme du cycle de facturation en cours, puis l'annulation interviendra automatiquement.

Ceux qui veulent maintenir leur Ubisoft+ devront le souscrire directement chez Ubisoft. Les abonnements Ubisoft+ contractés directement auprès d'Ubisoft continueront à fonctionner sur Luna jusqu'au 10 juin.

Dans sa grande mansuétude, sur les sauvegardes, Amazon laisse une fenêtre de 90 jours après le 10 juin pour les télécharger, soit jusqu'au 8 septembre 2026, tout en précisant qu'il ne peut en garantir la compatibilité avec d'autres plateformes. Quiconque a accumulé des dizaines d'heures sur un jeu via Luna aurait intérêt à tester ses fichiers de sauvegarde plutôt fissa.