La responsable se trouve dans l'amygdale, cette petite structure cérébrale qui traite la peur. Elle envoie des signaux de stress et pousse à rester aux aguets, comme si surveiller l'actualité pouvait nous protéger d'un danger réel. À chaque nouvelle notification, chaque titre alarmant, ce n'est pas tant le contenu lui-même qui libère de la dopamine, mais l'anticipation, ce mécanisme de « boîte mystère » qui ressemble trait pour trait à celui d'une machine à sous.

D'après des travaux de neuroimagerie récents menés par la MedReport Foundation, passer beaucoup de temps sur des applications sociales réduit la capacité de synthèse de dopamine dans le putamen, une zone du cerveau impliquée dans l'apprentissage par renforcement et la formation des habitudes.

Autrement dit, plus on consomme, moins le cerveau produit naturellement ce dont il a besoin pour se sentir bien… et plus il en réclame.

Et c'est encore pire dans le cas de conflits armés. Des études menées depuis 2024 sur l'impact médiatique de la guerre à Gaza ont établi une corrélation directe entre la consommation intensive de contenus violents et l'apparition de symptômes proches du stress post-traumatique, y compris chez des personnes géographiquement éloignées du conflit. En fait, le cerveau ne fait pas la distinction entre une menace vécue et une menace regardée.