La promesse est belle : avec l'UFS 5.0, nos téléphones pourraient bientôt lire et écrire des données plus rapidement que de nombreux ordinateurs portables équipés de SSD en PCIe 4.0. Un tel bond en avant franchit un cap symbolique, celui où le stockage mobile rivalise sans rougir avec celui du monde PC grand public.

Concrètement, ce gain de vitesse se traduira par une expérience utilisateur transformée. Le lancement des applications les plus lourdes deviendra quasi instantané, les transferts de fichiers volumineux s'effectueront en un clin d'œil et l'enregistrement de vidéos en très haute définition sera plus fluide que jamais. Cette avancée est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu et les amateurs de jeux exigeants.