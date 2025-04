Qu'on se le dise, la dernière mise à jour de Dropbox Dash devrait considérablement faciliter le quotidien de nombre d'entre vous. En effet, grâce à son nouvel algorithme, l'outil ne se contente plus d'indexer des fichiers texte. Par le biais de l’IA, Dash est désormais capable de retrouver des informations contenues dans des vidéos, des images ou des fichiers audio, permettant ainsi aux utilisateurs de retrouver n'importe quel fichier sans nécessairement en connaître le titre exact, à l'aide de requêtes contextuelles.

Prochainement, Dash intégrera également une fonctionnalité de recherche de personnes. Concrètement, les utilisateurs pourront identifier des experts sur des sujets spécifiques au sein de leur organisation (via le répertoire de l'entreprise), facilitant la collaboration entre les équipes. Comme le souligne Drew Houston, cofondateur et PDG de Dropbox : « Les employés perdent plus d’un mois par an à rechercher des informations et à passer d’une application à l’autre ».