On lui doit également une fonctionnalité plutôt unique, Blind Operator. Dans le détail, l’option, codée en dur dans l’image du système d’exploitation des serveurs, bloque complètement l’accès à distance et local aux équipements. Résultat : une fois déployée, impossible de se connecter aux serveurs, en interne comme en externe. Les bénéfices utilisateur sont immédiats puisqu’une telle configuration empêche systématiquement n’importe quel tiers d’intercepter, d’exploiter et de manipuler le trafic VPN qui transite via l’infrastructure d’Azire. En voilà une belle preuve de sécurité des données.