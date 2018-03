Windows 10 : les mises à jour se feront plus rapidement

Mises à jour de Windows : davantage de tâches seront accomplies en arrière-plan

Windows 10 : une installation interrompue n'est plus un problème

Modifié le 20/03/2018 à 16h07

La durée de l'installation des mises à jour biannuelles de Windows 10 sera réduite de 63 % par rapport à la Creators Update, qui aura été la dernière à utiliser l'ancien procédé.À partir de la Spring Creators Update au printemps 2018, la façon dont Windows installe les mises à jour sera modifiée. Actuellement, lors de la phase « online », l'ordinateur télécharge les fichiers requis, et l'installation se fait lors de la phase « offline ». Désormais, Windows réalisera davantage d'opérations lors de la première phase, lorsque le système d'expoitation reste utilisable. Les données de l'utilisateur seront recopiées, et la nouvelle version de Windows sera installée dans un dossier temporaire. Ces deux opérations, indispensables à l'installation de Windows, ont toujours fait partie du processus, à la différence près qu'ils étaient relégués à la phase « offline », lorsque l'ordinateur n'est pas utilisable.Résultat de leur déplacement vers la phase « online » : la durée d'une mise à jour sera limitée à 30 minutes environ, contre 82 minutes auparavant.Microsoft précise par la même occasion que la réalisation de ce deux tâches lors de la phase « online » aura un faible degrré de priorité. En d'autres mots, elle ne rendra pas le fonctionnement de l'ordinateur beaucoup plus lent.En février 2018, Microsoft a par ailleurs annoncé avoir mis au point un système qui permet de redémarrer facilement l'installation d'une mise à jour lorsqu'elle a été interrompue. Auparavant, en cas de coupure de courant par exemple, il fallait redémarrer le processus à partir de zéro.