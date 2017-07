Microsoft veut vraiment que vous installiez la Creators Update de Windows 10

La Creators Update : plus sécurisée et moins invasive

Vérifier les paramètres de confidentialité : une étape nécessaire

Modifié le 04/07/2017 à 11h03

Microsoft a vraiment hâte que vous installiez la Creators Update et va tout faire pour vous y pousser : préparez-vous à recevoir notification sur notification.Si Microsoft veut que les utilisateurs passent le plus vite possible à la Creators Update de Windows 10 c'est pour deux raisons principales : la sécurité et la vie privée. Dans les deux cas, la Creators Update améliorera le dernier OS de Windows. En termes de sécurité, notamment, garder son OS à jour, au vu des dernières attaques majeures WannaCry et NotPetya (qui toutefois ciblaient des failles critiques absentes de Windows 10), n'est sans aucun doute pas un luxe.Côté vie privée, ce n'est pas vraiment la volonté de Microsoft que d'améliorer son OS. Le groupe a été contraint de faire des changements radicaux dans les paramètres de confidentialité et dans la collecte de données personnelles, à la suite des critiques qui lui ont été adressées. La CNIL, en France, avait même ouvert une procédure contre le géant de Redmond, qu'elle a close en juin 2017 à la suite du déploiement de la mise à jour Creators Update Les utilisateurs de Windows 10 qui ont encore la version originale, la Build 1507, vont recevoir des notifications insistantes de la part de Windows : cette Build ne reçoit plus les mises à jour de sécurité et il devient donc fondamental de passer à la Creators Update. Pour ce qui est des utilisateurs des versions successives, la November Update et l'Anniversary Update, les notifications ne seront pas trop invasives pour l'instant.Si Windows veut que vous prêtiez attention aux notifications, c'est pour une raison très simple : la Creators Update ne peut pas être installée par le géant si l'utilisateur n'a pas pris connaissance des paramètres de confidentialité.