Des nouveautés sympas pour la prochaine Creator Update !

Microsoft Edge devient plus fonctionnel

Clavier prédictif, dictée, Cortana améliorée... La Creators Update promet d'apporter du nouveau

Modifié le 09/06/2017 à 17h38

Si ce n'est pas une nouvelle version de Windows, de grandes améliorations de Windows 10 ont été concoctées par Microsoft. De petites fonctionnalités, mais qui s'avèrent bien utiles sont au programme.C'est déjà le cas pour les autres navigateurs ; désormais, les utilisateurs de Microsoft Edge pourront. Autre changement : lors de la lecture de livres au format EPUB dans Edge, il sera possible deentiers, mais aussi de. Cette fonctionnalité pratique sous Word va permettre à ceux qui étudient sur des eBooks de mettre quelques annotations là où ils en ont besoin.Concernant le reste des améliorations pour Edge, les utilisateurs pourront ajouter d'un seul clic l'ensemble des onglets ouverts aux favoris. Enfin, pour un accès encore plus rapide, Windows offre désormais d'attacher ses sites préférés sur sa barre des tâches, telles une application lambda. Bien entendu, cliquer sur un de ces sites vous forcera à utiliser Edge puisqu'il s'ouvrira avec ce logiciel mais ... à vous de voir !La nouvelle Creators Update contient. Cela ne concerne pour le moment que l'anglais, mais on peut s'attendre à ce qu'une pareille mise à jour sorte un jour pour le français. Son principe est universel : il suffira par exemple de taper "rappel" pour que Windows propose alors une phrase prédéfinie ("Rappelle-moi quand tu as le temps, s'il te plaît").Une autre fonctionnalité uniquement disponible en anglais pour l'instant est, saisi à l'aide du stylet. Les amateurs de la prise de notes à la main seront ravis. Par ailleurs, le stylet servira désormais également à faire défiler le texte. Les utilisateurs travaillant en anglais pourront enfin dicter du texte. Pour cela, il suffira de faire Touche Windows + H sur le clavier et de parler : ce que vous venez de dire apparaîtra à l'écran sous forme de texte.Quant à Cortana, elle va maintenant vous aider àqui vous intéressent. Lorsque vous prendrez en photo une affiche ou un flyer, elle vous suggérera de créer un "événement" éponyme et, le jour J elle se chargera de vous faire un rappel pour que vous n'oubliez pas d'y aller.