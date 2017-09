Windows 10 : la Fall Creators Update prévue pour le 17 octobre

Fall Creators Update : une sécurité mise à jour

Une esthétique retravaillée

Modifié le 06/09/2017 à 17h35

Microsoft vient de l'annoncer officiellement : la prochaine mise à jour de Windows 10, la, sera déployée le 17 octobre 2017. Mais attention, cette opération sera faite de façon progressive : tous les utilisateurs ne la recevront pas en même temps.Plusieurs nouveautés sont attendues, dont la principale concerne probablement la sécurité. En effet, laintégrera les derniers outils de sécurité de Microsoft, ce qui devrait garantir une meilleure protection contre leset les, alors que de nombreux ordinateurs tournant sous Windows ont récemment été la cible de cyberattaques d'ampleur mondiale.Lasera davantage axée sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée : le prochain système d'exploitation de Windows sera ainsi compatible avec les casques développés par les partenaires de Microsoft, et il sera possible d'intégrer des éléments virtuels à notre environnement réel à partir de l'écran des Surface, les ordinateurs et tablettes de Microsoft.Avec la Fall Creators Update, on peut s'attendre à quelques changements cosmétiques regroupés au sein du: transitions plus harmonieuses et visuels de meilleure qualité sont notamment au programme. L'fait également peau neuve, avec une réorganisation, plus optimale, du contenu et des notifications.La nouvelle mise à jour permettra par ailleurs aux utilisateurs de poursuivre sur un appareil une activité commencée sur un autre terminal. Grâce à l'application Cortana, cela ne concernera pas uniquement les appareils Microsoft, mais aussi les dispositifs tournant sous iOS et Android.