Elon Musk, quand "Iron Man" tombe le masque

Multimillionnaire à 27 ans

Modifié le 18/03/2016 à 11h48

On présente souvent Elon Musk comme ce milliardaire play-boy qui a inspiré le personnage excentrique et surdoué de Tony Stark, dans le film. Et c'est vrai. L'acteur qui incarne le superhéros, Robert Doney Junior, a bel et bien rencontré le super-entrepreneur en 2007, pour cerner le personnage et façonner le sien.Au terme d'une longue enquête, le journaliste américain Ashlee Vance est parvenu à percer en partie l'armure de cet homme d'affaires forgé dans une Afrique du Sud afrikaner brutale, raconte-t-il dans sa biographie , et publiée en février 2016 (Eyrolles).L'ouvrage revient sur l'incroyable épopée de Musk, de la cour de récréation, où il subissait la violence que l'on réservait aux geeks un peu trop introvertis, jusqu'à la conquête spatiale, dont il rêvait enfant en lisant parfois 10 heures par jour. Si Oscar Wilde visait la Lune pour atteindre les étoiles, Elon Musk vise Mars, où il ambitionne de finir ses jours. Sa quête finale le mène à multiplier d'autres conquêtes, passant par SpaceX, Tesla, SolarCity...Serial-entrepreneur n'est pas de trop pour qualifier Elon Musk. Frais émoulu de son diplôme de physique à la Queen's University de Kingston, au Canada, Musk signe pour un doctorat de physique appliquée à Stanford, qu'il quitte deux jours plus tard. En 1995, le Web décolle sous le soleil de la Silicon Valley. Musk se rend en Californie et tente sa chance en fondant, avec son frère Kimbal, Zip2, éditeur de logiciels pour les médias. Premier succès.Quatre ans plus tard, les Musk revendent l'affaire à Compaq pour 307 millions de dollars et Elon empoche 22 millions. Millionnaire à 27 ans, il se montre devant les caméras de CNN, venues immortaliser la livraison de sa McLaren F1, alors la voiture la plus rapide du monde. Un mois plus tard, Musk investit 10 millions de dollars dans X.com, sa nouvelle boîte Internet qui veut changer les banques. Elle le fera en fusionnant avec PayPal.Le statut de cofondateur d'Elon Musk dans PayPal fera débat, mais son implication et sa nomination comme PDG trancheront en sa faveur. En 2002, changement d'échelle : eBay croque PayPal 1,5 milliard de dollars et le sud-africain, naturalisé américain la même année, touche le jackpot : 250 millions de dollars. Une somme que l'entrepreneur hyperactif va rapidement brûler en combustible pour tenter de faire décoller son rêve fou.